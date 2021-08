Villa Gabrieli, una domenica con le visite guidate

OVADA - L'eco delle polemiche della scorsa settimana per la morte di uno dei due cigni da poco donati al parco deve rimanere sullo sfondo. A Ferragosto si aprono le porte di Villa Gabrieli per due visite guidate alla scoperta della storia, della bellezza e del fascino del giardino ultrasecolare accanto a via Carducci. Sono in programma quattro turni: alle 10.00, 11.00, 17.00 e .18.00. Per prenotazioni: 373.77.50.681. Prevista una donazione di 5 euro.