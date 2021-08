Mercatino, quasi 130 espositori per il centro storico

OVADA - Torna, in uno degli appuntamenti più tradizionali, il mercatino dell'antiquariato che animerà il centro della città nella domenica di Ferragosto. Se nel 2020 l'edizione di mezza estate fu l'unica a sfuggire alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, per quanto riguarda l'anno in corso l'esperimento ha già dato buon riscontro di espositori e visitatori. Ed infatti i volontari della Pro Loco che hanno curato nei dettagli l'organizzazione si attendono quasi 130 standisti che saranno disposti, come oramai di consueto, nelle principali piazza del centro storico e dell'immediata corona. Ad attendere l'iniziativa il settore del commercio che ha sempre beneficiato del successo delle edizioni più partecipate.