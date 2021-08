Incendio Aral: chiusi i centri di raccolta fino al 18 agosto

ALESSANDRIA - A seguito dell'incendio che ha interessato l'impianto di Aral Spa nel pomeriggio di sabato 14 agosto, e alla luce della comunicazione trasmessa dalla società ai gestori della raccolta, fino a mercoledì 18 agosto (salvo ulteriori comunicazioni e proroghe) i centri di raccolta di Amag Ambiente resteranno chiusi.

Verrà anche sospeso il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti programmati sino a mercoledì 18 agosto.

I centri di raccolta gestiti da Amag Ambiente sono: ad Alessandria, in viale Teresa Michel 44 e in via IV Martiri 133 (direzione Casalbagliano); a Felizzano in strada comunale dei Boschi, a Frugarolo in via Casal Cermelli e a Sezzadio, in strada comunale via della Piana.