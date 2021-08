"Uno spettacolo da vivere", lo spot che esalta le bellezze di Acqui

ACQUI TERME - È da poche ore online il nuovo spot promozionale del regista acquese Valerio Marcozzi dal titolo: "Acqui Terme, uno spettacolo da vivere", commissionato dal Comune di Acqui Terme per esaltare le bellezze architettoniche e paesaggistiche che caratterizzano la città termale.

"Acqui: arte, cultura ed enogastronomia"

Il video si apre con una veduta aerea della città che accompagna lo spettatore attraverso quei particolari che rendono unica la città, in un susseguirsi di immagini travolgenti che si concludono agli Archi Romani con una giovane coppia che beve un calice di Brachetto D’Acqui Docg. "Il video ha l’obiettivo di valorizzare la città in tutti i suoi aspetti - comunicano da Palazzo Levi - raccontando la tradizione, l’arte, la cultura e l’enogastronomia attraverso immagini suggestive. Sarà utilizzato per campagne mirate, attraverso diversi media, rivolte al mercato delle agenzie turistiche e dei tour operator".

«È un invito a scoprire la nostra città - spiega l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin - Abbiamo voluto realizzare uno spot emozionante, che raccontasse tutto ciò che la nostra città è capace di offrire, dalla tradizione fino alle esperienze più inusuali, facendo emergere l’autenticità di Acqui Terme. È una città da respirare, in cui immergersi completamente, da vivere. Questo video si inserisce in un progetto di rilancio turistico, che vede la realizzazione del Bonus Destinazione Acqui rivolto a tutti i turisti. Lo spot promozionale sarà uno strumento per far conoscere la nostra città come meta turistica».

"Siamo circondati dallo spettacolo"

«Raccontare la città di Acqui Terme non ha bisogno di effetti speciali, basta osservare lo spettacolo che ci circonda - dichiara il regista Valerio Marcozzi -. John Fitzgerald Kennedy diceva "Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese". Ho molta fiducia in Acqui Terme e credo che il futuro possa solo migliorare. Voglio ringraziare tutta la mia squadra, tra cui Alessandro Piccardo che realizza le riprese aeree, con la quale stiamo cercando di raccontare tutti i comuni del Monferrato».

Nelle prossime settimane, lo spot promozionale sarà inserito in diverse testate online del settore turistico e sarà diffuso tra i media locali.