Locale di giochi e scommesse chiuso per cinque giorni

ALESSANDRIA - Controlli e verifiche in sei locali pubblici di giochi e scommesse, la sera della vigilia di Ferragosto, da parte della Squadra amministrativa della Divisione Pasi della Questura di Alessandria.

In uno di questi, sono emersi la mancata esposizione di cartellonistica richiesta per legge e la presenza di quattro soggetti sprovvisti di Green Pass, che sono stati perciò sanzionati unitamente al titolare dell’esercizio, responsabile di averne consentito l’ingresso. Il punto è stato inoltre chiuso per cinque giorni.