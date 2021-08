Provincia, all'asta le caserme di carabinieri e vigili del fuoco

NOVI LIGURE — Tornano in vendita diversi beni immobili di proprietà della Provincia. Per la seconda volta nel giro di un anno, Palazzo Ghilini mette all’asta caserme, uffici ed ex case cantoniere.

Nell’elenco – che comprende 18 immobili sparsi un po’ in tutto l’alessandrino – figurano anche la caserma dei carabinieri di Novi Ligure, in piazza Pascoli, per un prezzo a base d’asta di 640 mila euro, e quella dei vigili del fuoco in piazza XX Settembre, per 145 mila euro.

Rispetto all’asta del luglio 2020, gli importi sono calati di un terzo: l’anno scorso infatti la sede dell’Arma era proposta a 960 mila euro e quella dei pompieri a 238 mila. Sempre a Novi, c’è in vendita per 40 mila euro pure un appartamento di via Pietro Isola, già utilizzato dalla Provincia come ufficio.

Lo scopo dell’asta è ripianare il bilancio della Provincia, da diverso tempo in sofferenza. L’anno scorso Palazzo Ghilini ha messo all’asta 13 immobili, contando di incassare 10,4 milioni di euro. Stavolta l’obiettivo è ancora più ambizioso ambizioso: 10,8 milioni di euro.

Gli abitanti di Novi Ligure comunque non rischiano di ritrovarsi da un giorno all’altro senza caserma dei carabinieri. L’immobile è oggetto di un contratto di locazione per 48 mila euro all’anno con il ministero dell’Interno, in scadenza nel 2025 con previsione di tacito rinnovo per altri 6 anni. Più complessa invece la situazione della caserma dei vigili del fuoco, perché il contratto di affitto è scaduto e il ministero dell’Interno versa 12 mila euro all’anno come indennità di occupazione.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 21 settembre prossimo.