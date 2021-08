Sassari all'Ovadese dopo lo scudetto nel beach soccer

OVADA - C’è anche un campione d’Italia di Beach Soccer nell’Ovadese che dal 9 agosto svolge la preparazione presso il Moccagatta. Si tratta di Samuele Sassari, classe 96, punta acquistata con un blitz da Nico Gaggero ed Andrea Repetto che si sono recati a Savona poco prima della partenza per il campionato italiano. Si tratta di un volto noto del calcio ligure per aver militato con i colori di Savona, Vado, Albissola, Alassio, ma con questa estate voleva cambiare aria, accettando così la proposta dell’Ovadese.

“Sono rimasto affascinato – dice - dalle proposte e dal progetto Ovadese per cui ho preferito cambiare Regione, scendere di categoria piuttosto di rimanere casa ma con pochi obiettivi, considerando poi che gli allenamenti si conciliano con il lavoro e la distanza non è poi così abissale”. Spostandoci invece sul fresco titolo tricolore conquistato con il Pisa, Sassari afferma: “Mi sono avvicinato a questo sport tramite Cristian Cattardico (ora tecnico del Savona), che mi ha chiamato per fare un torneo a Chiavari. La seconda tappa del mio percorso è stata la Serie A con la squadra di beach soccer del Bragno, abbiamo ottenuto una salvezza importante visto che c’erano squadre molto forti. L’anno seguente il gruppo del Bragno si è spostato all’Entella Beach Soccer. Abbiamo ottenuto un’altra salvezza. Poi, è arrivata la richiesta di una società importante come il Pisa".

"Già la scorsa estate avrei dovuto giocare con il Pisa - ricorda Sassari - ma per via della pandemia è saltato un anno di Serie A. Ora si è ripartito con il calcio e con il lavoro. Al momento, sogno la chiamata in nazionale, è difficilissimo, ma sarebbe un’ulteriore gioia”. Per la cronaca Sassari è stato un grande protagonista nella semifinale vinta con il Catania per 8-4, nei quarti affermazione sul Napoli per 3-2 e la finale successo sul Terracina per 5-3 a Lignano Sabbiadoro.