Rosignano: le vetrine del vino e dell'artigianato aperte anche il giovedì pomeriggio

ROSIGNANO - Per andare incontro alle crescenti richieste da parte di turisti e visitatori, numerosi in queste settimane nel borgo di Rosignano - grazie anche al recente riconoscimento della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano - le Vetrine del Vino e dell'Artigianato Rosignanesi aumentano l'orario di apertura, essendo accessibili anche il giovedì dalle 15 alle 18 e, come di consueto, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

La Vetrina del Vino e della Viticoltura Rosignanese, inaugurata lo scorso maggio, è allestita presso le antiche Cantine ed Infernot di Casa Cassano, restaurati dal Comune. L'Infernot ospita l'esposizione delle bottiglie dei migliori vini delle Aziende Vitivinicole del territorio rosignanese, a cui si aggiunge un'esposizione delle bottiglie di liquori e grappe della Distilleria rosignanese. Gli storici ambienti di Casa Cassano sono arricchiti dall'allestimento di un suggestivo percorso alla scoperta della Viticoltura Monferrina, realizzato in collaborazione con il 'Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC'.

La Vetrina dell'Artigianato Rosignanese, inaugurata lo scorso ottobre, è stata invece realizzata per valorizzare i prodotti e la qualità dell'artigianato locale: dalle ceramiche in argilla alle realizzazioni in Pietra da Cantoni, dalle varie tipologie di elaborati in ricamo ad edizioni locali di musica e libri. Per la visita alla Vetrina del Vino è necessario rivolgersi alla Vetrina dell'Artigianato, situata in piazza XI settembre. Per l'accesso è necessario esibire il Green Pass.