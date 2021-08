Yel, domani i funerali a Valenza

VALENZA - Si svolgeranno domani, giovedì, alle ore 15, al cimitero di Valenza, i funerali di Yel Bosco, 60 anni, sconfitta da una malattia che la tormentava da tempo. Era ricoverata all'ospedale di Savona.

Persona di grande cultura e sensibilità, Yel Bosco aveva anche collaborato col "Piccolo". Artista a tutto tondo, scrittrice, musicista, aveva contribuito alla rinascita del Teatro Sociale di Valenza. I compagni di allora, rimasti al suo fianco, sono affranti. "Al funerale, la ricorderemo semplicemente con un applauso, certi che a lei sarebbe piaciuto così - dicono - Nessuna commemorazione, semmai, fra qualche giorno, organizzeremo una raccolta fondi per aiutare qualche associazione benefica che lei sosteneva".

Su Facebook, suo padre, Giovanni Bosco, presidente dell'Anpi di Valenza, scrive: "La nostra amata Yel non c’è più.

Sentiamo verso Yel e verso di noi, la sua famiglia, profonde e sentite manifestazioni di grande dolore per la sua morte, unite ad altrettante manifestazioni di stima, di grande affetto, e anche di amore nei confronti di Yel, per le quali vogliamo esprimere la nostra profonda commozione e gratitudine".