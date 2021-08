Abbonamenti per 1000 tifosi

ALESSANDRIA - La campagna abbonamenti ci sarà. L'Alessandria è una delle società della serie Bkt che ha deciso di lanciare la vendita delle tessere (altri club l'hanno esclusa, in una stagione ancora con molta incertezza) e la prossima settimana comunicherà i prezzi, le modalità di sottoscrizione e la suddivisione di posti nello stadio.

Saranno a disposizione 1000 abbonamenti, scelta che si lega alla capienza ancora al 50 per cento e, anche, per essere, comunque, in grado di garantire l'accesso nel caso in cui il protocollo dovesse subire di nuovo una riduzione. Sarà previsto un diritto di prelazione, per alcuni giorni, per chi era abbonato (910) nella stagione 2019 - 2020, quella interrotta dalla pandemia, senza però garantire lo stesso settore e lo stesso posto.

Dopo il periodo di prelazione, le tessere ancora invendute saranno a disposizione per la vendita libera.