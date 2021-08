Teatro comunale: sei candidati alla gestione

OVADA - Bisognerà attendere ancora il passaggio dalla Provincia di Alessandria, che dovrà verificare scrupolosamente ogni dettaglio relativo alle candidature. Ma, alla chiusura del bando, a Palazzo Delfino sono pervenute sei manifestazioni di interesse per la gestione del teatro comunale, pronto a riaprire i battenti a distanza di nove anni dalla chiusura definitiva.

Ora, in attesa di passare la palla a Palazzo Ghilini, per un responso particolarmente atteso in città, l'amministrazione comunale locale non ha nascosto quel pizzico di soddisfazione per una partecipazione del tutto soddisfacente al bando pubblicato qualche settimana fa. In palio, se così si può dire, c’è un accordo che sarà valido tra il mese di ottobre di quest’anno e il giugno 2024 con una possibilità di proroga per i 2 anni successivi.

Il valore stimato dell’incarico ammonta a poco più di 271 mila euro ai quali se ne aggiungerebbero altri 180 in caso di prolungamento della collaborazione.