Con o senza esperienza, le offerte di lavoro ad Alessandria

ALESSANDRIA - Di seguito le offerte di lavoro nel settore privato selezionate dal Centro per l'Impiego di Alessandria, presenti anche sul sito iolavoro.org

Azienda privata ricerca 1 SVILUPPATORE/TRICE SOFTWARE Mansioni: la persona si occuperà di sviluppo software, gestione progetti in ambito PHP, NodeJs, ReactJS, MySql, attività in frontend e backend. Requisiti: laurea triennale o magistrale in discipline tecnico/scientifiche (preferibilmente ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni). Competenze informatiche: PHP, Javascript, Html, CSS, MySql. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: da definire in fase di colloquio e in base al grado di esperienza. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 19499

Azienda privata ricerca 1 MURATORE CON ESPERIENZA Requisiti: la risorsa ideale è in grado di svolgere la mansione di muratore autonomamente, preferibilmente specializzato nella posa cappotti ed in possesso di attestato formazione Corso Ponteggio. Esperienza indispensabile nel settore. Preferibile residenza in Alessandria o zone limitrofe. Patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte per cantieri in Piemonte.Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di 1 mese prorogabile full-time od eventualmente l’azienda è disposta a valutare la prestazione lavorativa con modalità di lavoro autonomo. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 19026

Azienda privata ricerca 1 GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA CON ESPERIENZA Mansioni: giuntista fibra ottica: addetto/a giunzioni e terminazioni su cavi aerei e interrati in fibra ottica, giunzioni su rete man con cavi tradizionali, attività di collaudo ottico finale.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma preferibilmente elettrico o elettrotecnico, di esperienza di giunzione su architettura di rete primaria e/o secondaria, di esperienza di giunzione su attività di delivery. Patente b ed automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 17593

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE IN TIROCINIO Mansioni: la risorsa supporterà l’assistente tecnico di cantiere nella gestione delle squadre, nella contabilità di cantiere e nel coordinamento di mezzi e maestranze. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office. Patente b ed automunito.Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti posso candidarsi sul sito www.iolavoro.org , cod. offerta 17028

Azienda privata ricerca 1 AUTISTA/ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA Mansioni: Operaio autista escavatorista. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di esperienza pregressa nel ruolo, abilitazione per la guida di macchine per il movimento di terra, preferibilmente in possesso del patentino dell’escavatore, patente di tipo c e preferibilmente anche cqc. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 17582

Azienda privata ricerca 1 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di assistente tecnico di cantiere: addetto/a gestione operai, contabilità di cantiere, coordinamento di mezzi e maestranze. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore da geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office, indispensabile esperienza nell’attività preferibilmente nel settore FTTH. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16768

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE PROGETTISTA DELLE TELECOMUNICAZIONI Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di progettista delle comunicazioni: addetto/a progettazione tecnica, gestione e relazione con i clienti, progettazione architettura di rete Open Fiber.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura, buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza di PNI, GIS e sistemi di progettazione (autocad ecc.).Preferibili conoscenze tecniche in ambito di progettazione FTTH. Patente b, automunito. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16493

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea in ingegneria, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 12932.

Azienda privata ricerca 1 GEOMETRA DI CANTIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 12851