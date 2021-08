Legambiente lancia un nuovo progetto, si chiama ‘Po-Co fuori città’

CASALE - Si chiama "Po-Co fuori città" il nuovo campo di volontariato di prossimità organizzato da Legambiente, dal 23 al 29 agosto.

L'iniziativa - che ha lo scopo di ripulire il sentiero che collega le aree tra Casale Monferrato e Ozzano - sarà seguita dai volontari dell’associazione dal mattino alla sera e rientra nel progetto nazionale per rispondere alla forte domanda di conoscenza dei territori, di socialità e di sicurezza sanitaria.

La partecipazione è gratuita, occorrerà solo iscriversi a Legambiente per avere la copertura assicurativa. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con altre associazioni locali tra cui Fiab, OperO e Parco del Po, oltre ai Comuni di Ozzano e Casale. Per informazioni contattare l’email info@legambientecasale.it il numero 333 3127307 o visitare il sito https://volontariato. legambiente.it/campo/Prox20- 2021/po-co-fuori-citt- volontariato-tra-po-e-collina