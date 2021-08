In viaggio per Benevento. "La prima in B è storia"

ALESSANDRIA - C'è chi si è messo in viaggio già oggi, in treno. Chi, invece, arriverà al 'Vigorito' dalle località di vacanze, anticipando il rientro o, comunque, variando il percorso. E chi, la maggioranza, ha organizzato pulmini e macchine per raggiungere Benevento e partirà domani di prima mattina per affrontare gli oltre 830 chilometri.

I tifosi ci saranno, il cuore grigio batterà in uno stadio in cui l'Alessandria ha giocato una sola volta, 3-1 per i sanniti, ma all'andata, al Moccagatta, era stato 1-0 firmato da Fabio Artico, che in questi giorni si divide tra campo e rush finale del mercato.

Marcello Baucia ha vestito il grigio quando in panchina c'era Renzo Melani. Oggi ha deciso di vivere sugli spalti la prima partita in B e ha portato anche il figlio, Lorenzo (nella foto), che da papà e da nonno Renzo ha ereditato la passione per un colore unico

Ci saranno i Supporters 99, alcuni esponenti della Nord, un parterrista come Gianni Cavalleri, divisi sui mezzi che affronteranno il lungo percorso. Ci sarà Mario Galati, uno di quelli che racconta l'ultima B nel 75 ("ero un bambino di 8 anni") ed è pronto a vivere la nuova, e anche Gerry Vignuolo, che in Campania è di casa.

Storie belle di tifo, in una giornata, il 22 agosto 2021, che per l'Alessandria e la sua gente, e per Alessandria, è storia.