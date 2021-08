Spaccio di droga: due arrestati nel Casalese

CASALE - La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, nel corso dell’ultima settimana, ha aumentato sensibilmente i controlli del territorio, particolarmente nelle ore serali e notturne, con personale in divisa e in borghese.

Le attività hanno avuto come scopo principale il contrasto alla produzione illegale di canapa e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo ambito, il Nor e le Stazioni Carabinieri dipendenti hanno svolto attività investigative e repressive che hanno portato a ottimi risultati.

Nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, in seguito a un’attività investigativa con l’impiego di trenta Carabinieri e un’unità cinofila del Comando di Volpiano, le Stazioni di Balzola, Cerrina e Murisengo, in due diverse attività antidroga, hanno operato due arresti e sequestrato una notevole quantità di stupefacente.

Nella serata del 19 agosto, i Carabinieri di Balzola e Cerrina, supportati da personale del Nor e da un’unità cinofila, hanno perquisito diverse abitazioni nei comuni di Cerrina e Casale Monferrato, traendo in arresto per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 22enne con numerosi precedenti di polizia. Al termine delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati 0,56 grammi hashish e 2,16 di cocaina, già suddivisi in dosi per la vendita, materiale per il confezionamento e tre piante di marijuana alte circa due metri e mezzo.

Nella seconda attività, condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Murisengo e Ticineto, supportate da personale del Nor e da un’unità cinofila, è stata perquisita un’abitazione nel comune di Villadeati, dove è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 67enne pluripregiudicato. Nell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 53 grammi di cocaina divisa in involucri, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.