Al Castello torna il Meeting di Rimini

CASALE - In occasione del Meeting di Rimini - che si terrà fino a mercoledì prossimo sulla riviera romagnola - anche Casale si farà teatro di alcuni importanti appuntamenti come per la scorsa edizione grazie a un'iniziativa promossa dal Centro culturale Alberto Gai.

Così al secondo piano del Castello del Monferrato verranno proiettati una serie di incontri del Meeting, dal 23 al 25 agosto. Per ogni serata saranno previsti tre appuntamenti: alle 18, dove verranno presentati tre dibattiti sul tema del lavoro, alle 19 e alle 21:15. Gli argomenti spazieranno dall'attualità alla letteratura, fino alla storia e alla politica.

Per poter accedere alle proiezioni sarà necessario esibire il Green Pass. Per informazioni contattare l'email ccalbertogai@gmail.com