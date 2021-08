Domani al via la campagna abbonamenti della Jbm

CASALE - Questa mattina in piazza Mazzini a Casale è stata presentata la campagna abbonamenti della Jbm per la stagione sportiva 2021/2022. Un momento importante, fortemente voluto dalla società rossoblu, che sancisce la ripartenza delle attività in presenza, che nonostante il numero ridotto stabilito dalle normative Anti-Covid attuali, vedrà il progressivo ritorno dei tifosi casalesi al PalaFerraris.

Dopo il countdown lanciato su tutti i canali ufficiali della società ecco svelato il significato del claim “Su La Testa” che sarà il tormentone di questa annata. Nelle prime ore della mattinata è stata installata al centro di Piazza Mazzini la scritta gigante JB Monferrato, una struttura mobile ma dall’impatto imponente (5 metri x 3 metri) che accompagnerà tutti i grandi eventi della stagione rossoblu dislocati lungo il territorio monferrino.

Presenti alla conferenza di lancio l’amministratore Delegato di Jb Monferrato Savino Vurchio, il Consigliere Delegato Giuliano Cecchini, il General Manager Giacomo Carrera e l’Area Comunicazione della società che ha illustrato le modalità di vendita degli abbonamenti della stagione sportiva 2021/2022.

A partire da domani e fino al 5 settembre, tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20, si potranno sottoscrivere le tessere stagionali presso lo Stand adibito davanti la scritta gigante JB Monferrato di Piazza Mazzini. Quotidianamente verranno organizzate attività che coinvolgeranno tifosi, prima squadra e tutto il Settore Giovanile. A partire da lunedì 6 settembre la vendita degli abbonamenti proseguirà presso gli Uffici della Jb Monferrato al PalaFerraris.

Le parole dei protagonisti

Savino Vurchio (Amm. Delegato JB Monferrato): “La Scritta Gigante riassume quello che è l’obiettivo di questa Società che fonda innanzitutto i propri dettami su due grandi passioni: la pallacanestro ed il territorio. Fin dal giorno zero la JBM Monferrato ha illustrato quello che sarebbe stato il suo percorso. Intorno allo sport c’è tutto un mondo da far crescere ed è proprio il concetto di crescita continua che vogliamo far risaltare. Oltre alla Serie A2, ogni asset va sviluppato nella giusta direzione. Minibasket, Settore Giovanile, passando per la valorizzazione del territorio con attività a 360° come il portale destinazionemonferrato.it senza dimenticarsi di quella che deve essere l’etica aziendale. Bisogna dare al territorio prima ancora di voler ricevere. In queste due settimane si alterneranno davanti a questa scritta i punti cardini del Mondo JBM”.

Giuliano Cecchini (Consigliere Delegato JB Monferrato): “La lontananza forzata causa covid ha fatto si che cambiassero le abitudini di ognuno di noi, ma mai è mancato il supporto dei nostri tifosi. Ora li vogliamo riabbracciare al termine di un’estate molto impegnativa nella quale abbiamo gettato le basi per una stagione importante dove anche il motto della campagna abbonamenti rappresenta perfettamente la nostra idea. “Su la Testa”. In questo momento non c’era altra immagine che sintetizzasse meglio le nostre emozioni. Testa alta, cuore caldo, tirando fuori tutto l’orgoglio monferrino che c’è dentro ognuno di noi. Tanti dei ragazzi che difenderanno i nostri colori in campo sono nati e cresciuti qua. Per alcuni il Monferrato è diventata una seconda casa e hanno fatto di tutto per poter tornare qui a giocare. Il nostro impegno sarà quello di accogliere nel miglior modo possibile anche gli ultimi arrivati per essere sempre di più testimoni vincenti nello sport ma non solo di questo nostro Monferrato”.

Simone Solomita (Area Comunicazione JB Monferrato): “Domani partirà ufficialmente la campagna abbonamenti con il lancio su tutti i Media cartacei e digitali del format comunicativo scelto. Giocheremo tutto l’anno graficamente con questa scritta. Ringraziamo CEU Casale, in questo caso specifico Marco Francia, per il supporto organizzativo che ci ha permesso in questi mesi di creare una comunicazione integrata che andasse ad accompagnare ogni aspetto legato al mondo JBM. Alle ore 18 di martedì al Cicin&Barlichin si svolgerà l’aperitivo dove oltre a poter incontrare i giocatori; in più siamo sicuri che i tifosi si daranno battaglia per potersi accaparrare la tanto desiderata tessera di abbonamento numero 1”.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “Sono contento di questi primi giorni di allenamento. La squadra sta rispondendo bene a quelli che sono gli input di allenatore e preparatore fisico. Fin dalla costruzione della squadra su cui ho lavorato con Coach Andrea Valentini, c'è stata la volontà di dare un legame forte con il territorio e di puntare su ragazzi molto motivati, che esprimessero entusiasmo nel loro modo di giocare. La squadra lavora dal primo allenamento per entusiasmare i nostri fantastici tifosi che potranno finalmente tornare al PalaFerraris per far sentire tutto il loro calore e insieme potremo ambire ad essere la sorpresa del campionato”.