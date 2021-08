La favola di Messias: l'ex Casale farà coppia con Ibrahimovic?

CASALE - A 24 anni, nel campionato 2015/16 aveva segnato 21 reti con la maglia del Casale nel vittorioso campionato di Eccellenza ma prima di indossare la storica maglia nerostellata giocava nei campionati amatoriali di Torino. Il calcio, per Walter Junior Messias, brasiliano cresciuto tra le fila del Cruzeiro arrivato in Italia 4 anni prima, sembrava ormai solo un passatempo, visto che alternava gli allenamenti al lavoro come fattorino per un negozio di elettrodomestici.

Oggi sembra passato un secolo da quando Ezio Rossi, bandiera del Torino e all'epoca allenatore del Casale, lo aveva portato in Monferrato da autentico sconosciuto. Ci aveva messo poco a conquistare la piazza: Messias in campo con i neri incantava, ma alzi la mano chi per lui prevedeva un futuro tanto roseo; i più ottimisti, e non erano poi molti, ipotizzavano un ruolo da comprimario in Lega Pro, comunque due scalini più in su dell'Eccellenza.

Invece da lì, non senza difficoltà, la scalata è stata inesorabile: Chieri in serie D, Gozzano prima in D poi nell'ex serie C poi, alle soglie dei 30 anni, la favola con il Crotone, la promozione dalla B alla A e, lo scorso campionato, ben 9 reti da protagonista al cospetto di mostri sacri del calcio mondiale come Ronaldo, Lukaku e Donnarumma. Niente male per chi solamente 5 anni fa giocava su scalcinati campi di periferia.

Con il Crotone retrocesso in serie B al termine della stagione scorsa, il nome di Messias è da settimane tra i più gettonati tra gli appassionati di calciomercato. Ormai la serie cadetta è un vestito troppo stretto per il figlioccio di Ezio Rossi e così, dopo settimane di voci che lo vedevano vicino al Torino, nelle ultime ore si sta facendo largo un nuovo e ancora più affascinante rumor: il Milan.

I media nazionali rilanciano la notizia: il brasiliano piace alla dirigenza rossonera che, pare, domani incontrerà la società calabrese che detiene il suo cartellino. Messias in coppia con Zlatan Ibrahimovic? E chi lo avrebbe potuto anche solo immaginare?