Tagliolo attende "Le storie del vino"

TAGLIOLO MONFERRATO - È quantomai ricco di incontri e di attività il cartellone della 16^ edizione de “Le storie del vino”, in programma a Tagliolo Monferrato dal 27 al 29 agosto e il 4 e 5 settembre prossimi. L’evento avrà il suo cuore pulsante in piazza Bruzzone, ma non mancheranno le escursioni e gli appuntamenti organizzati nei vari angoli del paese.

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti "Covid", a cominciare da "Le sommelier", lo spettacolo enoacrobatico dei Freakclown (Alessandro Vallina e Stefano Locati, ndr), a cura di AgriTeatro, che aprirà la manifestazione nella serata di venerdì 27 agosto. A seguire, nella giornata di sabato, spazio a "Enovagando", viaggio nelle cantine aperte (dalle ore 11.00 alle 14.00) e a "Il vino della legalità" (alle ore 17.30), incontro degustazione nel giardino del castello con i rappresentanti del presidio ovadese di Libera.

Oltre a un'edizione straordinaria del mercatino dei prodotti agricoli e delle eccellenze del territorio, la domenica si chiuderà con il Teatro del Rimbombo e il loro spettacolo "D(ur)ante" dedicato al Sommo Poeta. Nel fine settimana successivo sono previsti tanti altri spettacoli ("Che pasticcio signor vignaiolo" con il Teatro delle formiche), escursioni e concerti (saranno gli allievi della Scuola di musica "Rebora" a chiudere l'evento alle ore 21.00 di domenica 5 settembre).