CaliCentro: la Festa del Vino è al Castello, ecco tutti i menù

CASALE - Anche senza la Festa del Vino 'tradizionale' al Mercato Pavia («Ci abbiamo sperato fino a fine giugno ma non è stato possibile a causa del Covid» ha spiegato l'assessore alle manifestazioni Emanuele Capra) settembre, a Casale, si preannuncia essere un mese di-vino.

Calicentro, la kermesse in due fine settimana al Castello, ma non solo, con eventi in tutta la città.

Al nuovo portale www.festadelvinodelmonferrato.it si trovano tutte le informazioni e i programmi dettagliati di una kermesse che si terrà con cento posti a sedere in più (500 anzichè 400), sempre su prenotazione, con 15 pro loco a rotazione anziché le 12 dello scorso anno(un posto d'onore è riservato alle due di Casale) e sempre per 10 appuntamenti: venerdì sera 17 e 24 settembre (due turni 19-21 e 21.30-24), sabato 18 e 25 e domenica 19 e 26 per pranzo e cena (12-13.30, 14-16, 19-21 e 21.30-24).

In totale 10mila coperti in due fine settimana.

Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile acquistare i piatti e i vini da asporto per poterseli gustare anche a casa, presentandosi senza prenotazione il venerdì dalle ore 19 alle ore 22 e sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 22.

Le prenotazioni (obbligatorie) si aprono il 10 settembre sul sito www.festadelvinodelmonferrato.it: qui si troveranno le planimetrie con l'indicazione dei singoli tavoli prenotabili, in modo da poter scegliere il posto secondo le proprie preferenze.

Pagando un diritto di prevendita minimo di 2 euro per un tavolo da 2 posti e di 4 euro per un tavolo da 4 posti, si potranno riservare fino a 2 o 4 tavoli per un totale di 8 posti a singola prenotazione. I tavoli da 4 posti sono presenti nel Cortile Cortese, nello Spalto Dolcetto e nel Torrione Grignolino.

Chi avesse difficoltà o problemi nella prenotazione, potrà recarsi con la propria carta di credito al Chiosco Iat all’interno del Castello del Monferrato, dove gli operatori aiuteranno nelle fasi di registrazione nei seguenti orari: dal 14 al 26 settembre da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 13 e da giovedì a domenica anche dalle ore 14.30 alle ore 18.

Serve il Green Pass

Una volta prenotato sarà sufficiente presentarsi al Castello del Monferrato almeno 15 minuti prima dell'ora di inizio del turno scelto con la ricevuta inviata via e-mail al termine della procedura di registrazione. La ricevuta non dovrà essere stampata, perché basterà averla sul proprio smartphone ed esibirla a richiesta del personale di accoglienza. Le prenotazioni rimarranno aperte fino a due ore prima di ogni turno.

Una volta entrati, sarà possibile ordinare alla cassa unica i piatti e i vini scelti, recarsi al Wine Bar all'interno della Manica lunga per ritirare le bevande, accomodarsi al proprio tavolo e attendere di essere serviti.

Si ricorda che da venerdì 6 agosto, in base alle disposizioni governative vigenti (Decreto Legge del 23 luglio 2021) è obbligatorio per i partecipanti agli eventi esibire il Green Pass – Certificazione Verde Covid 19 (in forma cartacea o su smartphone), corredato da un valido documento di identità.

Il vino

Oltre alle bevande a disposizione per i pasti si potrà acquistare a 5 euro il calice (con logo della manifestazione) da utilizzare durante tutti gli eventi di settembre. Con il bicchiere si riceverà anche la sacca portacalice e un buono omaggio per una degustazione (le successive saranno acquistabili a 3 euro l'una).

Nelle giornate di sabato e domenica sarà anche possibile partecipare a una serie di degustazioni a cura di m-ON e dell’Ais - Associazione Italiana Sommelier. Per conoscere nel dettaglio il programma e modalità di partecipazione: www.comune.casale-monferrato.al.it/settembre2021.

Le Pro Loco e i menu

Pro Loco di Sala: Servizio Bar – tutti i weekend

Venerdì 17 e sabato 18 settembre

Pro Loco Casale Popolo: Affettati misti € 4,00, Peperoni in bagna càuda € 4,00, Bis di antipasti (affettati +peperone) € 4,00, Insalata di trippa € 4,00, Trippa in umido con fagioli € 6,00, Patatine fritte € 3,00, Cheesecake all'uva € 3,00

Associazione Turistica Pro Loco La Tabarina della Piagera di Gabiano: Tris di antipasti (salamino al barbera, friciulin all'erba di S. Pietro, fagioli in umido alla Tabarina) € 5,00, Reginette al sugo di nocciole o al sugo della Tabarina € 5,00, Spezzatino di capriolo con polenta € 8,00, Dolce della Tabarina: torta di nocciole accompagnata da una crema di zabaione allo spumante € 4,00

Associazione Turistica Pro Loco di Mirabello Monferrato: Lasagnette della vigilia condite con bagna cauda € 5,00, Salamino ciucco con polenta o patate rustiche fritte € 6,00, patate rustiche fritte € 3,00, bunet con granella € 3,00

Associazione Turistica Pro Loco Mottese di Motta De' Conti: Fritto misto piemontese € 10,00, Lingua in salsa verde € 4,50

Domenica 19 settembre

Associazione Turistica Pro Loco Casale Popolo: Affettati misti € 4,00, Peperoni in bagna càuda € 4,00, Bis di antipasti (affettati +peperone) € 4,00, Insalata di trippa € 4,00, Trippa in umido con fagioli € 6,00, Patatine fritte € 3,00, Cheesecake all'uva € 3,00

Associazione Turistica Pro Loco Sansalvatorese Vivacittà di San Salvatore Monferrato: Tagliolini al sugo di lepre € 7,00, Brasato € 9,00, Agnolotto fritto € 4,00, Patatine fritte € 3,00, Pesche ripiene € 4,00

Comitato Vecchia Porta Casale di Vercelli: Panissa vercellese € 5,00, Rane fritte € 8,50, Tartufata € 3,50

Associazione Turistica Polisportiva Quarti di Pontestura: Gnocchi ragù o formaggi € 6,00, Gran gnocco fritto con formaggi, marmellata e salumi monferrini € 7,00), Gnocco fritto incontra Nutella (Gnocco fritto con Nutella) € 4,00

Venerdì 24 e sabato 25 settembre

Pro Loco di Casale Monferrato: Agnolotti al sugo di brasato € 7,00, Agnolotti al sugo di carne € 6,00, Brasato con patate al forno € 9,00, Patate fritte € 3,00

Associazione Pro Loco di Giardinetto di Castelletto Monferrato: Stinco di maiale intero (600 gr circa) con patate al forno € 11,00, Stinco di maiale intero (600 gr circa) € 9,00, Patate al forno € 3,00), Torta alle nocciole € 4,00

Atsd Pro Loco di Pontestura: Agnolotti De.Co. Al ragù monferrino € 6,00, Battuta di carne cruda con scaglie di grana € 8,00, Torta De.Co di Pontestura € 3,00

Pro Loco di Balzola: Panissa balzolese € 5,00, Polenta e gorgonzola € 6,00, Pizza fritta con salumi € 5,00, Pizza fritta con Nutella € 3,00

Domenica 26 settembre

Pro Loco di Casale Monferrato: Agnolotti al sugo di brasato € 7,00, Agnolotti al sugo di carne € 6,00, Brasato con patate al forno € 9,00, Patate fritte € 3,00

Pro Loco di Cereseto: Gnocco fritto salato con salame cotto o con crema di gorgonzola € 5,00, Gnocco fritto dolce con crema alla nocciola € 5,00

Associazione Turistica Pro Loco di Grana: Selezione di carni crude monferrine € 8,00, Agnolotti d'asino con sugo d'asino € 7,00, Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia € 5,00, Tiramisù € 3,00

Comitato Folkloristico Asiglianese di Asigliano Vercellese: Panissa vercellese € 5,00, Stufato d'asino con polenta € 7,50, Lumache in umido € 7,50, Biscotti Asianot con zabaione € 3,00