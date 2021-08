Geirino, la piscina ha dieci anni. Under 18 e over 65 entreranno gratis

OVADA - La piscina del Geirino ha dieci anni. Il "regalo" lo fa il Comune di Ovada ai cittadini under 18 e over 65 che potranno frequentare gratis l'impianto fino al 31 dicembre 2021. "Ripartiamo nuotando" è lo slogan che accompagna l'iniziativa presentata nella giornata di ieri. «Abbiamo pensato di coinvolgere la Servizi Sportivi - commenta il vice sindaco di Ovada, Sabrina Caneva - per un'idea che coinvolge due fasce che hanno sofferto molto per le limitazioni degli ultimi due anni. Per chi come me è in amministrazione da più tempo, è anche l'occasione per ribadire che la piscina c'è ed è molto attiva». I frequentatori potranno dedicarsi al nuoto libero, al nuoto guidato (non una lezione ma supporto degli istruttori) e ai corsi sviluppati quotidianamente. «Cerchiamo - ribadisce Mirco Bottero, presidente della Servizi Sportivi che gestisce il Geirino - di avvicinare due fasce d'età che utilizzano meno la piscina. Chi è già abbonato si vedrà semplicemente congelato quanto già sottoscritto». Nel corso della stagione invernale, il nuoto guidato si svilupperà tra le 8.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì e tra le 9.00 e le 13.00 alla domenica. L’offerta sarà valida fino al 31 dicembre 2021. Per accedere è necessaria la prenotazione presso la segreteria (0143.83.56.54). Le attività saranno sviluppate nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid.