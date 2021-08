Hortus Conclusus, la rassegna termina con teatro, cinema e danza

NOVI LIGURE — Ultima settimana a Novi Ligure per Hortus Conclusus, la rassegna culturale che da sette anni tiene compagnia ai novesi durante l’estate. Poi, per dirla con le parole dell’organizzatore, il regista Andrea Lanza, «Hortus abbandonerà la terraferma e tornerà nel mondo delle idee». A settembre però ci sarà la possibilità di assistere a un ultimo spettacolo: dal giorno 9, con repliche fino al 12, Edoardo Ribatto porterà in scena “Hotel Blanco”, il progetto di cui è autore, regista e interprete.

Gli appuntamenti di Hortus Conclusus si tengono alla Corte Solferino, alle 21.00. Ingresso libero per i soci (tessera 15 euro), obbligatorio esibire green pass.

Stasera sarà in scena Marco Guerrini in “Graziano”, di Ross Ericson con la regia e traduzione di Marco Ghelardi. Un monologo teso e implacabile che ripercorre le vicende del “Mercante di Venezia” di Shakespeare, ambientato però nell’Italia degli anni Trenta e del dopoguerra.

Domani, mercoledì 25 agosto, appuntamento con le proiezioni cinematografiche curate da Andrea De Rose. Il film della serata sarà “La congiura degli innocenti” per la regia di Alfred Hitchcock, con Shirley MacLaine.

Giovedì 26 agosto conferenza con Antonello Cresti su “La musica e i suoi nemici”, un viaggio puntuale e appassionato all’interno dell’industria musicale.

Venerdì 27 agosto serata dedicata alla danza con l’Esplorazioni Contemporanee Ensemble in “Umano/Macchina: reciproca interpretazione”, una live performance nella quale musica elettronica, musica acustica e danza trovano un punto d’incontro chiudendo un grande cerchio di lettura dell’arte. Coreografie di Marta Molinari e Laura Ziccardi; musiche originali di Davide Anzaldi.

Sono previsti anche alcuni appuntamenti pomeridiani. Giovedì alle 17.30 l’attrice e acrobata Isabella Macchi terrà l’ultima delle cinque lezioni in cui i bimbi incontrano in prima persona i mondi del circo e del teatro. Venerdì alle 18 incontro con Roberto Gemme, presidente della Consulta Sportiva della città di Novi Ligure. Si parlerà dello sport nella vita sociale e culturale della città, alla luce di quanto accaduto nell’ultimo anno a livello sanitario. Sabato 28 agosto workshop in due sessioni che avrà come tema i Tarocchi di Marsiglia. Carlo Orlando fornirà ai partecipanti strumenti per intraprendere un personale percorso. Nella prima sessione, dalle 10.00 alle 12.30 si approfondiranno le origini storiche dei Tarocchi. Nella seconda sessione, dalle 17 alle 19, esercizi, giochi e letture. Non per divinare il futuro né per fare pratica di psicologia spiccia ma per iniziare a sentire e a vivere i Tarocchi per quello che sono: un meraviglioso gioco dell’essere.

Infine, domenica 29 agosto appuntamento alla Cascina Bretti di Tagliolo Monferrato. Il Teatro delle Formiche di Tagliolo apre le porte di casa sua a tutte le famiglie che desiderano vivere un’esperienza tra natura e teatro. Nel percorso proposto, gli spettatori attraverseranno luoghi simbolici, carichi di contenuti che legano l’uomo ai quattro elementi: una guida speciale, uno spirito della natura, inviterà il gruppo alla scoperta di un mondo magico, nascosto, silente, popolato da presenze sottili quali elfi, fate, folletti, spiriti del bosco. Prenotazione obbligatoria: 338 4242378.