TORTONA – Luca Ansaloni, 54 anni bolognese, è ufficialmente il nuovo responsabile del settore giovanile del Derthona Basket (LEGGI NOTA DEL CLUB). Ex giocatore di livello (Virtus Bologna, Viola Reggio Calabria, Virtus Roma…) e tecnico di buona esperienza con anche una parentesi da capo allenatore in A2 a Ferentino con l’attuale ad bianconero Ferencz Bartocci. “Questo lavoro mi entusiasma e questa proposta da Tortona, una realtà a certi livelli nuova del panorama cestistico nazionale, mi stimola e mi inorgoglisce – spiega Ansaloni -. In Italia sono poche le realtà che dedicano tante risorse e attenzioni ai loro settori giovanili. Qui ho trovato uno staff di persone e professionisti estremamente qualificati e competenti con cui sto lavorando bene. Sono quindi certo che faremo un ottimo lavoro nei mesi che ci aspettanoʺ.

Nelle ultime stagioni il tecnico è stato responsabile tecnico del settore giovanile prima della Virtus Bologna e poi di Brescia. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab, che lo ha scelto, lo racconta così: ʺLuca mi ha colpito dal punto di vista umano e dell’entusiasmo sina dai primi colloqui. Si tratta di un allenatore che, nel corso della sua carriera, ha mostrato una indiscutibile capacità tecnica. Voglio ringraziare la proprietà, da sempre attenta alle esigenze dei più giovani, per avermi dato l’occasione di cogliere questa grande opportunità. Sono certo che insieme ci toglieremo delle soddisfazioniʺ.