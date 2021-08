Gnocchetto, statale chiusa per i lavori

OVADA - Qualche automobilista ancora stamattina si è spinto, improvvidamente, verso il confine con la Liguria nonostante i cartelli sistemati alla rotonda per il casello dell'A26. Da stamattina è di nuovo chiusa la strada del Turchino. Sarà così fino al 3 settembre con l'esclusione di sabato e domenica prossimi. Il provvedimento adottato da Anas è stato richiesto dall'impresa incaricata dei lavori che nei prossimi giorni si occuperà di asportare dal fronte un paio di rocce attualmente sistemate nell'area indicata per la sistemazione delle reti protettive. "La rimozione dei blocchi di grandi dimensioni va a completare la pulizia e l’allontanamento dei materiali di frana che l’impresa esecutrice ha eseguito ininterrottamente nel corso delle scorse settimane - spiega Anas - Gli interventi proseguiranno con la costruzione delle barriere paramassi e nell’applicazione di un sistema sofisticato di monitoraggio della parete. L’ultimazione della seconda fase con riapertura del tratto h24 è prevista entro fine anno". Dure le reazioni dei comuni della Valle Stura che hanno preannunciato l'intenzione di coinvolgere il Prefetto di Alessandria, Francesco Zito.