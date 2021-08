Milanese veste il grigio

ALESSANDRIA - "Arriveranno ancora due Under, ma già pronti per la categoria, e due over, a centrocampo e in attacco". Il presidente Luca Di Masi lo aveva dichiarato nell'intervista a Il Piccolo. E il primo innesto, a centrocampo e giovane, è arrivato.

Come anticipato ieri, Tommaso Pantaleo Milanese è un giocatore dell'Alessandria. Fantasista, trequartista, centrocampista con forte vocazione offensiva, classe 2002 da Galatina, uscito dalla scuola Fabrizio Miccoli, si è formato nel settore giovanile della Roma, in Primavera sotto la guida di Alberto De Rossi, padre di Daniele, da anni punto fermo del vivaio giallorosso.

Milanese per il centrocampo: Alessandria avanti Il fantasista di centrocampo, classe 2002, piace anche a Torino, Bologna e Crotone

Milanese, 19 anni appena compiuti, vede bene la porta, 22 gol in 74 gare tra i giovani ed è anche nazionale di categoria. Su di lui ha creduto molto Paulo Fonseca, che lo ha schierato in tre gare dell'Europa League, nella fase a gironi: debutto il 5 novembre 2020 contro il Cluji, un assist per la rete di Pedro, in campo anche nel ritorno, e titolare a Sofia contro il Cska, autore della rete del momentaneo 1-1 (la partita era terminata poi 3-1 per i bulgari), il primo della sua carriera da professionista.

L'accordo tra i due club prevede il trasferimento temporaneo, fino a giugno 2022, con diritto di riscatto. L'Alessandria ha battuto la concorrenza di Torino e Bologna in A e Crotone in B.