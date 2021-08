Delegazione del Pd al presidio Cerutti

CASALE - Questa mattina una delegazione del Partito Democratico ha fatto visita al presidio Cerutti che prosegue in attesa che l'accordo raggiunto lunedì con Bobst e curatela venga messo 'nero su bianco'. I dem - tra loro il segretario provinciale Otello Marilli, il consigliere regionale Domenico Ravetti e i consiglieri comunali Luca Gioanola e Fabio Lavagno - hanno manifestato la loro vicinanza ai lavoratori ascoltandone, così come era avvenuto a luglio in occasione di una precedente visita, le rimostranze verso una sostanziale assenza del mondo della politica rispetto alle loro lotte denunciata ancora nell'assemblea di martedì scorso.