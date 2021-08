M5S: "Raccolta rifiuti e discarica, quale futuro? E arrivano le multe..."

ALESSANDRIA - M5S all'attacco sulla raccolta rifiuti: "Oggi - sottolineano i consiglieri comunali Francesco Gentiluomo e Michelangelo Serra - si è discussa in Commissione la nuova convenzione del Consorzio di Bacino rifiuti alessandrino. Dalle risposte alle nostre domande sono emerse alcune cose: il project financing sulla raccolta rifiuti (bidoni intelligenti) ripartirà a settembre presumibilmente con un nuovo avviso esplorativo, con il problema che il procedimento cadrà a ridosso delle prossime elezioni e che, se malauguratamente andasse a compimento il futuro disastro di una raccolta a badge con meno bidoni, finirà in carico alla prossima consiliatura".

I pentastellati, perciò, hanno chiesto "una Commissione di approfondimento con Amag. Anche perché inizieranno ad arrivare le sanzioni per i Comuni di Alessandria e Valenza per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che comporteranno un aumento della Tari (come si evince dal grafico). Oltretutto, l'unica discarica del consorzio (Solero-Quargnento) sarà in grado di ricevere rifiuti per un anno e mezzo e poi ci sarà un grosso problema rifiuti da affrontare. L'assessore Borasio rassicura che Aral conferirà all'inceneritore del Gerbido di Torino, ma senza un piano B ci sarà un altro grande problema in mano alla prossima giunta".

In definitiva, "se il Comune di Alessandria avesse introdotto il 'porta a porta' con tariffazione puntuale, la discarica di Solero-Quargnento sarebbe durata il triplo e non avremmo dovuto pagare le sanzioni che arriveranno prossimamente con la Tari in ogni cassetta delle lettere di Alessandria".