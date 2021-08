Nell'Acquese contagi stabili: Cartosio di nuovo "Covid free"

ACQUI TERME - Rimane stabile la situazione nell'Acquese sul fronte Covid: su tutto il territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) continuano ad essere all'incirca una cinquantina le positività accertate, distribuite su 11 comuni.

Buone notizie da Cartosio, da alcuni giorni tornato a essere comune "Covid free" dopo il focolaio scoppiato nel mese di luglio. Ad Acqui, in base ai dati forniti dall'Unità di crisi nella serata di lunedì 23, sarebbero poco più di una ventina i domiciliati in isolamento. Una decina di casi si contano rispettivamente a Strevi (ma anche qui la situazione è in lieve ma costante miglioramento) e a Rivalta Bormida. Il Comune di Cassine pochi giorni fa ha invece fatto sapere che in paese si contano tre nuovi contagi. A Gamalero i positivi sono 2, un solo caso nei comuni di Bistagno, Melazzo, Morsasco, Ponzone, Spigno Monferrato e Visone.