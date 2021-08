"Ovada in festa": torna la Sagra del Gelato

OVADA - Per anni è stata una delle manifestazioni simbolo dell’estate ovadese, con tante presenze e un programma che andò a consolidarsi nel corso del tempo. Poi, nonostante un successo crescente e considerevole, l’iniziativa venne mandata in soffitta, per lasciare spazio a “Ovada in festa”. Ora la “Sagra del Gelato” è pronta a tornare, con una nuova edizione profondamente rinnovata – nella forma e nei contenuti – rispetto al passato. L’appuntamento è per sabato 28 agosto, a partire dalle ore 19.00.

«Era da anni che questo evento non veniva più organizzato – afferma Luca Torello, presidente della Pro loco di Ovada, che si occupa dell’organizzazione e della promozione della serata –. Dopo averne discusso con Ivan Boccaccio (titolare de L'Antica Farinata, ndr), abbiamo deciso di riproporla. Siamo soddisfatti, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la totale adesione da parte di tutte le gelaterie della città».

Per la prima volta non saranno presenti i tradizionali stand e gazebo che, fino a un decennio fa, venivano allestiti nel cuore pulsante di Ovada, fra piazza Assunta e piazza Garibaldi. Quest’anno, per festeggiare, basterà recarsi in una delle gelaterie della città che, per l’occasione, resteranno aperte fino a tarda sera, con sconti speciali per chi acquisterà più di un cono o di una coppetta. Nelle vie del centro storico, poi, saranno presenti le palestre ovadesi (che presenteranno i corsi in partenza a settembre, ma senza esibizioni, a causa dell'emergenza sanitaria in corso), i gonfiabili e i truccabimbi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ovada, che ha subito concesso il benestare agli organizzatori. Chissà che, anche per questo evento, non possa trattarsi di una ripartenza.