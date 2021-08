Addio ad Andreino Camere, era vice priore dei Rossi e "cristezante"

GAVI — Sono stati celebrati mercoledì mattina a Gavi i funerali di Andrea Camere, per tutti Andreino. Una figura particolarmente amata nel borgo della val Lemme: oltre a essere vicepriore della Confraternita della Trinità dei Rossi, è stato per lungo tempo “cristezante” della medesima Confraternita. Faceva cioè parte di coloro che portano in processione a forza di braccia i grandi crocifissi scolpiti.

Tra i più assidui cristezanti nelle processioni delle feste patronali sia a Genova e provincia sia nel basso Piemonte, Camere era conosciuto e apprezzato per la semplicità e cordialità dei modi. «Ci stringiamo al dolore della famiglia e chiediamo una preghiera di suffragio per l’anima di Andreino», dicono i confratelli gaviesi. Lascia la moglie e la figlia.