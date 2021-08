Amici del Po: weekend 'in trasferta' a Chivasso e Candia

CHIVASSO (TO) – Quello che comincerà domani sarà un fine settimana ‘in trasferta’ per gli Amici del Po di Casale, da sempre pronti a collaborare per iniziative di valorizzazione e fruizione fluviale, in questo caso con gli omonimi ‘Amici del Po’ di Chivasso. Domenica perciò i lupi di fiume dell’associazione monferrina saranno tra i protagonisti della Festa sul Po del Beat’Angelo di Chivasso, al Parco del Bricel.

Alle 9.30 passeggiata sul Po con pillole di storia ed ecologia (prenotazione capraoriana@gmail.com), gite in barcè e al Canale Cavour visita all’edificio di (prenotazione capraoriana@gmail.com), animazione per bambini e molto altro.

Sempre domenica una delegazione degli Amici del Po di Casale prenderà parte alla ventiseiesima edizione della Barceolada organizzata dall’associazione il Remo e dal Comune di Candia Lomellina. Dalle 10 una gara non competitiva con i barcè sul Sesia a valle del ponte per Casale.