Telenovela Gnocchetto: Anas cambia le chiusure della prossima settimana

OVADA - Ennesimo cambio di indirizzo per la strada del Turchino. Confermata la riapertura nelle giornate di domani e domenica. Da lunedì prossimo, e fino al 3 settembre, la chiusura sarà mediata da due fasce orarie giornaliere 7:00 – 9:00 e 17:00 – 19:00. La decisione, secondo quanto riferito da Anas, è stata presa in considerazione del positivo avanzamento dei lavori di rimozione dei pesanti detriti sulla frana. Devono però in qualche modo aver giocato un ruolo le forti pressioni provenienti negli ultimi giorni dalla Valle Stura.