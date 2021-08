Terminata la convenzione tra Asl Al e il dottor Gallizzi

ACQUI TERME - Martedì 24 agosto è cessato il rapporto convenzionale con l’Asl Al del dottor Michele Gallizzi, medico di medicina generale convenzionato del distretto di Acqui Terme-Ovada. «Tutti i suoi pazienti - informano dunque dall’Azienda sanitaria - si trovano nella condizione cosiddetta di ‘senza medico’. Pertanto, qualora non abbiano già provveduto, è necessario effettuare una nuova scelta di un medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco di medicina generale relativo all'ambito territoriale di residenza». Come fare? L’opzione può essere fatta direttamente negli uffici di assistenza sanitaria del Distretto nelle sedi di Acqui Terme (via Alessandria 1, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30) e Ovada (via XXV Aprile 22, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30) oppure anche online tramite il servizio “Cambio medico di famiglia web” sul sito della Regione Piemonte. Questa possibilità è però soggetta ad autenticazione tramite credenziali Spid o Cie (Carta d’identità elettronica). Altrimenti, è possibile inviare i moduli di scelta tramite posta ordinaria all’indirizzo Distretto di Acqui-Ovada, via Alessandria 1 - Acqui Terme o via mail all’indirizzo distretto.acqui-ovada@aslal.it . Info al numero 0144 777702.