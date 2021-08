Alessandria, ascolta Casarini

PISA - "Le prestazioni ci sono. Adesso serve un passo in più per renderle più solide". Fra gli ingredienti, Federico Casarini, il capitano, mette "la serenità". Lui la B l'ha frequentata molto più della C e le differenze le conosce, perché di giocatori come Lucca se ne troveranno altri in questo campiono di livello altissimo e servono contromisure efficaci.

"Se si lascia anche una sola opportunità, il rischio di subire è altissimo. A Pisa abbiamo giocato a lungo alla pari, abbiamo avuto occasioni. La B, però, è una categoria in cui chi segna per primo riesce poi a indirizzare la partita e loro sono stati più bravi di noi in questo, C'è un po' di dispiacere per l'epilogo rispetto al gioco prodotto e all'atteggiamento".

"Alessandria: bella o brutta, ma con i punti"

Due trasferte, battuti, ma non dominati. Cosa serve all'Alessandria per ingranare? "Stiamo lavorando tanto, e bene, cercando di curare qualsiasi dettaglio e di farlo nei novanta minuti. La realtà di Pisa ci dice che i nerazzurri hanno sfruttato le occasioni, e noi non lo abbiamo fatto. Adesso ci aspettano due settimane importanti per lavorare: soprattutto sulla compattezza, che significa concedere sempre meno e creare tanto. Dobbiamo cercare, e portare a casa, quei punti che ci darebbero fiducia. Insisto, l'Alessandria ha giocato alla pari con avversarie che sono in categoria da anni. Oggi sarei preoccupato se non ci fossero le prestazioni, però adesso serve sbloccarsi e muovere la classifica. Poco conta se saremo belli o brutti. Dal Brescia dentro dal 1' per una battaglia: non conta la qualità del gioco, conta essere produttivi. Lo ripeto: contano i punti".