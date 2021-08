Bertram, ko all’esordio con Reggio Emilia

SANT’ILARIO D’ENZA - Inizia con una sconfitta la preseason della Bertram Derthona. Opposta all’Unahotels Reggio Emilia, la formazione di coach Marco Ramondino ha ceduto 84-70. Punteggio a parte lo scrimmage di Sant’Ilario d’Enza ha fornito indicazioni positive e utili sulle condizioni della squadra opposta ad un avversario di livello.

Leoni senza Jalen Cannon, arrivato a Tortona alla vigilia del match dagli Usa, Jamarr Sanders (ancora negli States per problemi di passaporto) e Chris Wright, tenuto a riposo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra patito ieri in allenamento.

Buon atteggiamento

Nel primo quarto, chiuso avanti 16-23, i Leoni hanno mostrato buone trame offensive e attenzione in difesa. Nel secondo quarto è arrivata la reazione di Reggio, ma il Derthona ha saputo rimanere a contatto chiudendo il primo tempo in svantaggio 47-42. Grande intensità in campo anche nel terzo periodo, in cui i bianconeri hanno costruito buoni tiri e hanno accorciato il divario (65-61). Nel quarto conclusivo Reggio dilata il vantaggio fino all’84-70 finale.

Soddisfatto del debutto dei suoi coach Marco Ramondino: “Avevamo chiesto il giusto atteggiamento e la squadra l’ha avuto. Dal punto di vista tecnico speravamo di fare meglio alcune cose, mentre per altre, come la difesa, siamo più avanti di quanto ci aspettassimo, grazie all’applicazione dei ragazzi. Reggio è una squadra organizzata e fisica, che gioca duro e ha molte soluzioni. Per noi si tratta di un impatto deciso con la nuova realtà che affronteremo e, allo stesso tempo, una buona base di partenza per il lavoro che ci attendeʺ.

Da domani chi volesse seguire la prestazione della Bertram (lo scrimmage si è svolto a porte chiuse) potrà farlo sui canali social della Pallacanestro Reggiana. Il Derthona di nuovo in campo mercoledì 1° settembre alle 18 sul campo di Varese.



UNAHOTELS-BERTRAM 84-70

(16-23, 47-42, 65-61)

Unahotels Reggio Emilia: Thompson jr. 21, Hopkins 2, Candi 9, Baldi Rossi 3, Strautins 10, Cinciarini 7, Johnson 9, Olisevicius 18, Bonacini, Diouf 5. N.e.: Colombo, Soliani. All. Caja

Bertram Derthona: Trunic 8, Tavernelli 5, Filloy 6, Mascolo 10, Cattapan 1, Severini 11, Mobio 3, Daum 15, Cain 3, Macura 8. All. Ramondino