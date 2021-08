Lavori alla stazione, oggi bus al posto dei treni

NOVI LIGURE — È in corso di installazione oggi alla stazione di Novi Ligure il nuovo apparato computerizzato per il controllo del traffico ferroviario. Si tratta di un sistema informatico di ultima generazione che gestirà i convogli della linea Genova-Torino, funzionale anche al futuro Terzo Valico.

L’investimento di Rete Ferroviaria Italiana è di 7 milioni di euro. Le opere sono state realizzate dai tecnici di Rfi che hanno lavorato alla progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli impianti, riportando così, all’interno dell’azienda, tutte le attività che in precedenza erano affidate alle imprese appaltatrici.

Per la fase finale dell’installazione, oggi, alcuni treni in circolazione sulle linee Torino-Genova e Genova-Arquata-Novi subiranno variazioni. In particolare: