Contagi: nell'Acquese continua il trend positivo

ACQUI TERME - Continua lentamente a diminuire il numero delle positività al test Covid nell'Acquese: al momento, infatti, secondo i dati pubblicati dall'Unità di crisi regionale in tutti i comuni del territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i paesi sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cremolino, Cassinelle, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) sarebbero complessivamente meno di una cinquantina i casi accertati, distribuiti su 9 comuni.

Ad Acqui Terme sarebbero una ventina i domiciliati ancora positivi al test. Seguono Rivalta Bormida, con 9 abitanti attualmente contagiati, e Strevi, dove la situazione è in progressivo miglioramento: ora in paese si contano solo 4 positività (erano una dozzina meno circa due settimane fa). A Sezzadio sono 3 i domiciliati contagiati, 2 a Cassine e Gamalero. Un solo caso a Melazzo, Morsasco e Spigno Monferrato.

All'ospedale "Monsignor Galliano" (fonte Asl) al momento non sono ricoverati pazienti Covid positivi. Stessa situazione all'ospedale di Ovada.