Anestesia e Rianimazione, Pappalardo direttore

ALESSANDRIA - Dal 1° agosto Federico Pappalardo è il nuovo direttore della struttura di Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare, attività specialistica che gestisce il percorso dei pazienti sottoposti prevalentemente ad interventi di Cardiochirurgia, di Chirurgia Toracica e di Chirurgia Vascolare maggiore.

Catanese, classe 1971, Pappalardo entra a far parte dell’Azienda Ospedaliera per la sua professionalità, come spiega il direttore generale Valter Alpe: “Siamo lieti che il dottor Pappalardo faccia parte della nostra squadra. Un professionista che ha maturato una grandissima esperienza all’ospedale San Raffaele di Milano e poi all’Ismett di Palermo. Le sue competenze potranno portare all’Azienda Ospedaliera di Alessandria nuovi campi di applicazione alle terapie legate all’insufficienza d’organo, in particolare cuore e polmoni. Diamo quindi il benvenuto al dottor Pappalardo nella consapevolezza del suo valore aggiunto per i pazienti: la sua presenza sarà un ulteriore elemento nel trattamento delle patologie cardiovascolari, sulle quali questa Azienda può vantare equipe di altissima professionalità”.

Autore di numerose pubblicazioni

Il neo-direttore dell’Anestesia e Rianimazione Cardio-toraco-vascolare ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania, specializzandosi in Anestesia e Rianimazione all’Università Cattolica di Roma. Ha lavorato all’ospedale San Raffaele di Milano nella struttura di Terapia Intensiva Cardiochirurgica, divenendone poi responsabile. È stato inoltre professore di seconda fascia di Anestesia e Rianimazione all’Università Vita e Salute San Raffaele e poi dirigente medico all’Ismett di Palermo. Le sue aree di specializzazione sono legate al supporto circolatorio meccanico per insufficienza cardiaca acuta e cronica.

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ideatore di brevetti nell’ambito dei dispositivi Vad (Ventricular Assist Device, pompa che si impianta all’interno del corpo mediante un intervento cardiochirurgico che aiuta il cuore, gravemente malato, a pompare il sangue ai vari organi del corpo) ed estensore di linee guida internazionali nel settore che può essere definito come ‘artificial hearts’, occupandosi in particolare di Ecmo (Extra Corporeal Membrane Oxygenation, una tecnica che supporta le funzioni vitali mediante la circolazione extracorporea). Ha collaborato e fa parte di varie società scientifiche, tra cui la Società Europea di Cardiochirurgia e la International Society for Heart and Lung Transplantation.

“Sono onorato - dice Pappalardo - di questo incarico, ritengo che questa Azienda Ospedaliera abbia enormi possibilità, anche alla luce del percorso verso il riconoscimento Irccs; il mio obiettivo è quello di implementare gli elementi di innovazione nel campo del supporto circolatorio meccanico, con una particolare spinta a rendere interdisciplinare il metodo di lavoro, già peraltro condiviso con gli ottimi colleghi che in questa Azienda ho trovato”.