OLEGGIO CASTELLO (NO) - Da ieri sera, alla corte del celebre chef Antonino Cannavacciuolo, ci sarà anche un monferrino: il giovane Sebastiano Zorgno. 21enne di Morano Po, il giovane cuoco è infatti impegnato nel reality show 'Antonino Chef Academy', in onda ogni domenica su Sky e che si sta svolgendo a Oleggio Castello.

Solo 21 anni ma già un curriculum di tutto rispetto quello di Zorgno che dopo essersi diplomato all'istituto alberghiero di Trino, ha subito intrapreso una carriera dietro i fornelli anche di cucine stellate, sia in Piemonte che in giro per lo Stivale: attualmente lavora nell'Albese. Al di fuori dell'attività lavorativa, è anche chef pioniere e promotore di un prodotto unico nel suo genere, sia a livello nazionale che internazionale: una variante di riso che si distingue per il suo colore rosa.

L'esordio di ieri sera nella competizione culinaria è stato ampiamente positivo: non ha solo superato la prima 'scrematura' che ha visto la classe perdere un concorrente, ma si è addirittura collocato momentaneamente al primo posto in classifica, frutto degli ottimi voti ricevuti direttamente da Cannavacciuolo durante le 3 prove della serata. L'unico appunto dal giudice di Masterchef è arrivato a inizio puntata, ed è arrivato per temi extra culinari: «Zorgno, il tuo cognome è troppo complicato!» ha detto scherzosamente durante l'appello.