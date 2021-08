Gavazzana Blues, concerto con Tatiana Eva-Marie per ricordare Garavana

GAVAZZANA — Non può esserci dedica migliore per Giulio Garavana, il “Reverendo” della “Parrocchia del Blues”, per anni direttore artistico del Gavazzana Blues, i cui funerali sono stati celebrati lo scorso 9 agosto a Salice Terme, che quella del concerto che si terrà stasera alle 21.30, al belvedere San Martino. Protagonisti la cantante Tatiana Eva-Marie accompagnata dalla Avalon Jazz Band.

«Il Gavazzana Blues ha organizzato una serata d’eccezione con protagonisti davvero speciali – annuncia il presidente del Gavazzana Blues, Roberto Ponzano – Tatiana Eva-Marie, cantante e attrice americana nata in Svizzera, sarà nel Bel Paese per annunciare melodie gentili ed eleganti che ben si addicono al nostro stile e al magico palcoscenico del Belvedere San Martino. Saremo al Belvedere, grande palco, fondale mozzafiato e una band speciale, la Avalon Jazz. Un invito particolare per tutti gli amici di Giulio, infatti il Club ha deciso di dedicare a lui il concerto; ci farà piacere pensarlo tra noi».

Tatiana Eva-Marie è una cantante, autrice e attrice di Brooklyn. Meglio conosciuta per il suo lavoro con la Avalon Jazz Band, è stata recentemente inclusa, insieme a Cyrille Aimée e Cécile McLorin-Salvant, in una lista di stelle nascenti del jazz scelte da Vanity Fair. Nominata «una delle migliori giovani cantanti in circolazione» dal Wall Street Journal e acclamata dal New York Times, Downbeat e altre rinomate pubblicazioni, si esibisce a New York e in tour in tutto il mondo.

Giulio Garavana (foto Adriano Siberna)

Occorre essere muniti di Green Pass. Obbligatoria la prenotazione attraverso l'apposito modulo gavazzana-blues.reservio.com o scrivendo a gavazzanablues@gmail.com. Ingresso libero riservato ai soci.