'Voci di notte': annunciati i vincitori del concorso letterario e di videomaking

VILLAMIROGLIO - Si è svolta online sabato scorso la cerimonia di premiazione del 7° concorso letterario per opere inedite e del 1° Video Contest “Voci di Notte”, indetti dall’Associazione Echorama e dedicati allo spazio.

Le vincitrici della parte letteraria sono state Martina Longo di Trento con “Illusione di una realtà" nella sezione Poesia e "La mia casa" di Leda Franceschini di Besana in Brianza (Mb) nella sezione Racconti. A seguire sul podio per le poesie l’opera "Spazio" di Roberto Piergiovanni Santoro di Istrana (Tv) e subito dopo, a pari merito, "Il coraggio delle stelle" di Ginevra Puccetti di Porcari (Lu) e "Gli occhi azzurri di Ornella" di Tiziana Monari di Prato. Per i racconti al secondo posto si è classificata Federica Ferretti di Fresonara (Al) con "Le piastrelle sotto al portico", seguita da "La notte stellata" di Clara Zennaro di Venezia.

Ha vinto invece il Video Contest il progetto “Lost in Space” di Stephen Copland & Pierre Laba Sarkis di Sydney (Australia), seguito dal video “Perigeo Lunare” di Lolita Rinforzi di Assisi (Pg). Pari merito al terzo posto invece “La sedia del nono cerchio” di _guroga di El Hattilio (Venezuela), “Bozzolo nello spazio” di Johannes C. Gerard di L’Aia (Paesi Bassi) e “Il colore dei sogni: dobbiamo metterci nella condizione di sognare” di Alice Bajardi di Livorno.

Durante la serata è stata anche presentata l’antologia “Voci di Notte - Spazio”, che contiene le 100 migliori opere tra quelle partecipanti al concorso, le oltre 240 cartoline ricevute per il progetto di Mail Art/Arte Postale da 165 artisti di 24 Paesi diversi, e i QR code per la visione dei video premiati. Per la copertina, tra tutte le cartoline ricevute, è stata scelta l’opera “Serè de este spazio?” dell’artista argentina Maria Castillo. Il video della serata è visibile sul canale YouTube del progetto.