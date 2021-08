Sul palco con gli Eiffel 65 fa la proposta all'amata: ma è uno scherzo

TRINO (Vc) - Poteva essere un momento di puro romanticismo quello che si è verificato ieri sera a San Bartolomeo 2021 a Trino, durante lo spettacolo del noto gruppo dance Eiffel 65. Un giovane ha chiesto di salire sul palco per poi esordire con una improvvisata proposta di matrimonio, che nessuno però si è presentato a reclamare. Così poco dopo, tra gli incitamenti del pubblico, il ragazzo è stato costretto a confessare lo scherzo. «In realtà lei sta insieme a un altro da anni, ma ci ho provato» ha dichiarato per poi abbandonare il palco.