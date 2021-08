Sgomberate le tende per i senza tetto di viale Milite Ignoto

ALESSANDRIA - E' in corso di sgombero il 'campo d'emergenza' allestito diversi mesi fa per accogliere alcuni senzatetto durante l'emergenza Covid. Alcune delle persone che occupavano le tende, circa una dozzina in tutto, sono state destinate alla Caritas. In viale Milite Ignoto è presente l'assessore Ciccaglioni, alcuni dirigenti del Comune di Alessandria e diverse pattuglie di Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Protezione Civile. Le operazioni potrebbero durare tutta la giornata.