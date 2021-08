Cantine a nord ovest: protagonista l'Ovada docg

OVADA - Viaggiare lentamente, a debita distanza dalle rotte turistiche più battute. Panorami, itinerari e suggestioni, cibo e vino. C'è tutto questo nell'iniziativa che il Consorzio dell'Ovada docg organizza in collaborazione nell'ambito di "Cantine a nord ovest" organizzata da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta per promuovere e far conoscere i vini del Piemonte. "#Ovadarevolution", organizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food del Gavi e Ovada accoglierà i suoi visitatori nella giornata del 5 Settembre prossimo.

Lavoro comune

Sono 21 le aziende del Consorzio dell'Ovada che hanno aderito. Un elenco di spicco del panorama vitivinicolo locale. In particolare: Alvio Pestarino , Bergaglio Piercarlo, Ca del Bric, Ca Mimia, Cantine Alma ,Casa Nuova, Casa Wallace , Cascina Boccaccio ,Cascina Gentile, Cascina la Maddalena, Castello di Grillano, Castello di Tagliolo, Davide Cavelli , Forti del Vento, La Piria , La Valletta , Paschetta Vini, Pesce Federico, Rocca Rondinaria, Rocco di Carpeneto, Tenuta Elena. Il punto di ritrovo è presso l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato a Ovada, dalle ore 10 alle ore 12 , dove sarà possibile effettuare le ultime iscrizioni e ritirare pass , cartine e bicchieri.

Un'edizione nuova

Ogni tappa è una vera e propria esperienza enogastronomica e turistica. L’esperienza è divertente, coinvolgente e gourmet. Si parte sempre (in famiglia, in gruppo, in auto, in pullman, qualcuno persino in bicicletta…) da un punto stabilito e poi, cartina e programma alla mano e bicchiere al collo, ciascuno è libero di organizzare il proprio giro. "Cantine a Nord Ovest - spiegano gli organizzatori - è una manifestazione che incarna perfettamente i valori di Slow Food e offre, a chi partecipa, un’opportunità unica di “fare turismo enogastronomico”.