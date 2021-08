Cinema all'aperto a Cassine : venerdì c'è "L'era glaciale"

CASSINE - Ancora un film per la rassegna di cinema all’aperto del Comune di Cassine. La Cd Movie, incaricata per il servizio, porterà in piazza Luigi Tenco (alle 20.30) il quinto ed ultimo capitolo della serie "L’Era Glaciale", in rotta di collisione, film d’animazione del 2016 diretto da Mike Thurmeier e Galen T. Chu. La pellicola, nell’anno di uscita, ha incassato nelle sale di tutto il mondo ben 408 milioni di dollari. Ingresso gratuito. Si accede all’area secondo le ultime disposizioni anti-contagio. Info: 0144.7151151