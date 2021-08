I ministri Patuanelli e Dadone inaugurano l'Acqui Wine Days

ACQUI TERME - Due ospiti d'eccellenza per l'appuntamento inaugurale dell'Acqui Wine Days, l'evento in calendario da venerdì 3 a domenica 5 dedicato alle eccellenze enologiche dell'Acquese e del Monferrato più in generale. Nella mattinata di venerdì a Villa Ottolenghi-Wedeking saranno presenti, infatti, il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, in occasione dell’incontro “Dalle Strade del Vino agli Acqui Wine Days” (ore 11.30), durante il quale verranno illustrati i progetti e le iniziative volte a sostenere il settore vitivinicolo del territorio. A fare gli onori di casa il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini con il sindaco di Ovada Paolo Lantero.

Oltre ai ministri Patuanelli e Dadone, parteciperanno all'incontro anche la presidente della 11a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato Susy Matrisciano, l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Acqui Paolo Ricagno, il presidente dell’Enoteca regionale Acqui “Terme e Vino” Annalisa Vittore, il rappresentante della Giunta della Camera di Commercio Alessandria-Asti Carlo Ricagni e il presidente de “I paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” Gianfranco Comaschi. Modererà il dibattito il giornalista enogastronomico Fabrizio Salce.