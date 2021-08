MILANO - Nei giorni scorsi le voci di mercato riguardanti l'ex Casale Junior Messias si sono succedute. Dopo la grande stagione al Crotone (9 gol e 4 assist) poi retrocesso in B, a interessarsi al trequartista sono state soprattutto Torino e Sassuolo. L'inserimento del Milan ha poi fatto sperare nella conclusione ideale di quella che a tutti gli effetti è una favola: è proprio tra le fila dei rossoneri che infatti la rincorsa del brasiliano troverà il suo lieto fine, portandolo nel giro di 8 anni dal manto del Natal Palli a giocarsi la Champions League.

La virata di Maldini nella notte

La fumata bianca è arrivata nella scorsa notte: complici anche alcune complicazioni in trattative alternative, Paolo Maldini ha deciso di virare sul profilo dell'ex nerostellato, che già tanto piaceva alla dirigenza milanista nonostante i 30 anni già compiuti. Proprio in questi minuti sta svolgendo le visite mediche di rito, poi il sogno sarà realtà.

Compagni, dirigenti e addetti ai lavori non avevano dubbi sul talento di Messias e avrebbero scommesso sul suo arrivo ad alti livelli; insieme a loro l'allora mister del Casale Ezio Rossi, suo mentore e scopritore, avendolo prima notato in un campo di periferia di Torino e poi portato in Monferrato. Casale, Chieri, Gozzano, Crotone, Milan, Champions. Beh mister, che dire: scommessa vinta.