Investe donne e scappa, poi si autodenuncia: denuncia e patente ritirata

ALESSANDRIA - Venerdì 27 agosto, intorno alle 13, una pattuglia della Polizia municipale è intervenuta all'incrocio tra piazza Garibaldi e corso Roma per i rilievi di un sinistro stradale con investimento di pedone a opera di un'auto il cui conducente si era dato alla fuga. Al pedone, una donna di anni 49 trasportata al Pronto soccorso, è stata refertata con una prognosi di 7 giorni.

Grazie alle informazioni ricavate da chi aveva assistito al fatto, gli agenti sono riusciti a individuare la targa del veicolo investitore, una Ford Fusion, il cui conducente si era recato in Questura per autodenunciarsi dell’accaduto: l'uomo, un cittadino albanese di 25 anni regolarmente soggiornante sul territorio al quale è stata ritirata la patente, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di omissione di soccorso con fuga e lesioni personali.