Municipale, tornano le pattuglie in bicicletta. E raddoppiano

ALESSANDRIA - Tornano, e raddoppiano, le pattuglie in bicicletta della Polizia municipale di Alessandria: anche grazie alle recenti assunzioni, infatti, il servizio viene riattivato dopo i mesi di pandemia con l'obiettivo di avere un maggior controllo del territorio e una vicinanza maggiore alla comunità.

"Questo Comando è stato pioniere - ricorda l'assessore Monica Formaiano - e tante realtà ci hanno poi seguito. L'emergenza coronavirus ha cambiato tante cose, ora anche grazie al corso di formazione tenuto dall'ispettore Di Gregorio ai nuovi agenti possiamo riallacciare il filo del discorso per dare un ulteriore segnale alla città e per avere una presenza sempre più capillare sul territorio".

Due pattuglie in servizio



Due le pattuglie che gireranno per le vie del centro, ma non solo: un'auto di servizio è stata infatti dotata di portabiciclette per spostarsi ad esempio in Fraschetta o nei sobborghi.

"Iniziamo il quarto anno di attività del servizio 'bike patrol' - aggiunge il comandante vicario Alberto Bassani - Un grazie all'ispettore Di Gregorio per il suo impegno e un grazie agli agenti da poco arrivati in seno al corpo (Andrea Demarte, Andrea Corti e Umberto Ronfani, che saranno impegnati insieme allo stesso ispettore Mauro Di Gregorio e all'agente scelto Alberto Stoppino) che si cimenteranno in un servizio che contraddistingue molto il nostro operato. E che, negli anni pre-pandemia, è stato molto apprezzato dagli alessandrini".

Le novità però non finiscono qui: "A breve - conferma Bassani - avremo su tutto il personale le bodycam, mentre nei prossimi tre anni saranno sostituiti sia il vestiario che le auto di servizio".

"Personale qualificato"

"Abbiamo tenuto nelle scorse settimane un corso per qualificare il personale e formarlo sull'uso ottimale dello strumento-bicicletta - chiosa l'ispettore Mauro Di Gregorio - Un mezzo che, utilizzare nel miglior modo possibile, dà un vantaggio anche in situazioni di rischio".