Vaccini: oggi in Piemonte oltre 19mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, martedì 31 agosto, più di 19mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 19.147 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 11.685 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.948 i 12-15enni, 6.300 i 16-29enni, 2.822 i trentenni, 2.497 i quarantenni, 2.030 i cinquantenni, 892 i sessantenni, 420 i settantenni, 175 gli estremamente vulnerabili e 149 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.489.594 dosi (di cui 2.472.023 come seconde), corrispondenti al 90,2% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

L’occupazione attuale delle terapie intensive in Piemonte è di circa il 2% e quella dei posti letto ordinari del 3%, con il 75% dei pazienti Covid ricoverati che risulta non vaccinato. L’incidenza odierna si conferma sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti.